Rendez-vous aux jardins : Le jardin-musée et ses collections botaniques Betschdorf Betschdorf Catégories d’évènement: 67660

Betschdorf

Rendez-vous aux jardins : Le jardin-musée et ses collections botaniques Betschdorf, 4 juin 2022, Betschdorf. Rendez-vous aux jardins : Le jardin-musée et ses collections botaniques Betschdorf

2022-06-04 – 2022-06-05

Betschdorf 67660 Fruticetum exotique, planté d’arbres fruitiers rares ou méconnus et d’arbustes à fruits comestibles peu courant, ainsi qu’une collection de plantes à caractères ethnobotaniques. Un musée ethnographique regroupant des objets du monde entier liés aux pratiques agraires est également visible. Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, venez à la découverte des centaines d’espèces potagères inconnues, rituelles, fruits exotiques, et les objets ethnobotaniques agraires des cinq continents. Exposition de créations de papiers végétaux de l’artiste Danielle Schiffmann, présente durant tout le week-end. [RENDEZ VOUS AUX JARDINS] Venez à la découverte des centaines d’espèces potagères inconnues, rituelles, fruits exotiques, et les objets ethnobotaniques agraires des cinq continents. Exposition de créations de papiers végétaux de l’artiste Danielle Schiffmann. +33 6 77 79 86 03 Fruticetum exotique, planté d’arbres fruitiers rares ou méconnus et d’arbustes à fruits comestibles peu courant, ainsi qu’une collection de plantes à caractères ethnobotaniques. Un musée ethnographique regroupant des objets du monde entier liés aux pratiques agraires est également visible. Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, venez à la découverte des centaines d’espèces potagères inconnues, rituelles, fruits exotiques, et les objets ethnobotaniques agraires des cinq continents. Exposition de créations de papiers végétaux de l’artiste Danielle Schiffmann, présente durant tout le week-end. Betschdorf

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 67660, Betschdorf Autres Lieu Betschdorf Adresse Ville Betschdorf lieuville Betschdorf Departement 67660

Betschdorf Betschdorf 67660 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/betschdorf/

Rendez-vous aux jardins : Le jardin-musée et ses collections botaniques Betschdorf 2022-06-04 was last modified: by Rendez-vous aux jardins : Le jardin-musée et ses collections botaniques Betschdorf Betschdorf 4 juin 2022 67660 Betschdorf

Betschdorf 67660