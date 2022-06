Rendez-vous aux jardins – Le jardin ‘Fantaisie de campagne’ Sermersheim Sermersheim Catégories d’évènement: 67230

2022-06-04 – 2022-06-05

Sermersheim 67230 Sermersheim Le premier jardin privé à avoir ouvert ses portes au public en Alsace, vous propose de vous accueillir une fois de plus, car la passion des plantes nous anime toujours. Jardin de 14 ares, en partie en mi-ombre, avec une grande diversité de vivaces, graminées, rosiers, clématites, érables japonais, plantes rares, mais également la présence de grands arbres et un petit potager. Gestion respectueuse de l’environnement, compost. Visites libres ou accompagnées par les propriétaires. +33 3 88 74 37 15 Le premier jardin privé à avoir ouvert ses portes au public en Alsace, vous propose de vous accueillir une fois de plus, car la passion des plantes nous anime toujours. Jardin de 14 ares, en partie en mi-ombre, avec une grande diversité de vivaces, graminées, rosiers, clématites, érables japonais, plantes rares, mais également la présence de grands arbres et un petit potager. Gestion respectueuse de l’environnement, compost. Visites libres ou accompagnées par les propriétaires. Sermersheim

