Rendez-vous aux jardins Le jardin du Partage Tercé, samedi 1 juin 2024.

Rendez-vous aux jardins Ma passion pour les plantes plus ou moins connues et pour les voyages se retrouve ici ou là dans mon jardin où échanges et partages sont toujours au rendez-vous. 1 et 2 juin Le jardin du Partage Tarifs : 3€, gratuit jusqu’à 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T13:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Ma passion pour les plantes plus ou moins connues et pour les voyages se retrouve ici ou là dans mon jardin où échanges et partages sont toujours au rendez-vous.

Au programme :

massages assis d’environ 15 à 20 minutes proposés par Jenny Piat (Douc’émoi – 06 60 40 60 35 – prix libre),

exposition de peintures de mandalas par Bernadette Brillouet-Seiller,

atelier dédié aux 5 sens par Véronique Gallou, thérapeute sensorielle

Le jardin du Partage 19 rue du Bois Brun, 86800 Tercé, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Tercé 86800 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 60 95 35 14 [{« type »: « phone », « value »: « 06.62.40.60.35 »}] La passion de la propriétaire pour les plantes plus ou moins connues et pour les voyages se retrouve ici ou là dans ce jardin où échanges et partages sont toujours au rendez-vous.

©Monique Piat