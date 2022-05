Rendez-vous aux jardins : Le jardin de sculptures

Avec le Jardin des sculptures du musée des Beaux-arts, Pau a redonné une place à la nature en plein cœur de ville. Cette visite permet de redécouvrir, autour de La Fontaine aux Enfants d’Ernest Gabard, quatre autres sculptures de sa collection : L’Adolescence de Despiau, la Rolande de Wlérick, les bustes de Degas.

