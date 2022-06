Rendez-vous aux jardins : Le Jardin de Paulette et Dany Westhouse Westhouse Catégories d’évènement: 67230

Westhouse

Rendez-vous aux jardins : Le Jardin de Paulette et Dany Westhouse, 4 juin 2022, Westhouse.

2022-06-04 09:00:00 – 2022-06-05 19:00:00

Visite libre et accueil par les propriétaires. Sur un terrain de 3200 m² qui, à l'origine, se trouvait être un champ de tabac, situé à l'entrée du village au lieu-dit "Auf die Hack", c'est un jardin où on aime se promener, se détendre avec un bon livre… Créé en 2000, ce jardin « classique » s'est transformé, au fil des années, en un tableau vivant ! Chaque endroit est une découverte comme : un lit végétalisé, des masques accrochés aux arbres , des parterres de vivaces, d'arbustes, de pivoines, de rosiers… Cette visite sera pour chacun une balade remplie de senteurs et de couleurs. +33 3 88 74 77 41

