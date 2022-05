Rendez-vous aux jardins : Le jardin de la villa Bilhère des Soeurs Hutton Billère, 4 juin 2022, Billère.

Rendez-vous aux jardins : Le jardin de la villa Bilhère des Soeurs Hutton Billère

2022-06-04 – 2022-06-04

Billère Pyrénées-Atlantiques Billère

EUR 0 0 Visite commentée du jardin privé par son propriétaire

RDV 6 Allée Miss Hutton – 64140 Billère

Un jardin de ville, américain, contemporain et biologique est en train d’être créé en harmonie avec la villa Bilhère – une folie charmante du 19e siècle.

C’est un melting-pot d’anciens et de jeunes arbres, de bordures de massifs à la française et de dessins en nœud du style Victorien en forme de chaînes, de boucles et de fer à cheval. La pelouse américaine est agrémentée d’une belle collection de fleurs : camellias, rhododendrons, érables du Japon..

