Rendez-vous aux jardins Le Jardin de Brigitte Bernwiller, dimanche 18 août 2024.

Rendez-vous aux jardins Le Jardin de Brigitte Bernwiller Haut-Rhin

Déambulation libre dans un jardin riche en plantes et en écosystèmes Animaux non admis

C’est un jardin promenade, à la fois structuré et sauvage de 40 ares.

La jardinière, passionnée de botanique, y fait des expériences et le jardin est sans cesse en mouvement, depuis sa création en 1989.

Visites libres

Il est recommandé de vérifier les horaires sur le blog

Possibilité de visites de groupes et à d’autres horaires sur rendez-vous.

Les chiens ne sont pas admis EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18 14:00:00

fin : 2024-08-19 19:00:00

25 rue Louis Werner

Bernwiller 68210 Haut-Rhin Grand Est b_mathis@orange.fr

