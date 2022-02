Rendez-vous aux jardins Le jardin d’Alcime Aubigny-Les Clouzeaux Catégories d’évènement: Aubigny-les-Clouzeaux

Le jardin d’Alcime, le dimanche 5 juin à 09:30

Jardin d’environ 6500m2 aux ambiances variées : des lieux luxuriants et frais, d’autres dépouillés et clairs, des coins intimes ou de repos, des scènes végétales s’accompagnant de pierres, bois et autres matériaux. L’ensemble est soutenu par une grande variété botanique.

Tarif : 2 Euros par personne – Gratuit pour les moins de 18 ans

