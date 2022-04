Rendez-vous aux jardins : L’art de la récup’ : génération 5 R*, j’adhère! Jardins de la Mairie La Londe Catégories d’évènement: La Londe

Seine-Maritime

Dans le cadre des “rendez-vous aux jardins” organisés par la mairie de la Londe, Mon p’tit atelier de la Cop 21 de la Métropole Rouen Normandie proposera samedi 2 et dimanche 3 avril, des animations : – L’association Zéro Déchet de Rouen animera deux ateliers : aquarelle végétale et tableaux en pâte à modeler. – Les jardins de Marjorie proposera l’apprentissage de l’art du semis et du repiquage. – Résistes animera un atelier « Récup’Arts – création d’objets », à partir de matériaux de récupération Pour retrouver le programme complet : [https://www.mairie-la-londe.fr/avril-rendez-vous-aux-jardins/](https://www.mairie-la-londe.fr/avril-rendez-vous-aux-jardins/)

Entrée libre

Dans les jardins de la Mairie, la nature, le jardin, l’environnement sont à l’honneur le temps du 1er week-end d’avril : expositions, horticulture, artisanat, animations musicales… Jardins de la Mairie Jardins de la Mairie, La Londe La Londe Seine-Maritime

