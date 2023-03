Rendez-vous aux jardins La Riche Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

La Riche

Rendez-vous aux jardins, 4 juin 2023, La Riche . Rendez-vous aux jardins Rue de Ronsard La Riche Indre-et-Loire

2023-06-04 10:00:00 10:00:00 – 2023-06-04 12:00:00 12:00:00 La Riche

Indre-et-Loire Participez à une initiation à la permaculture de 10h à 12h en compagnie de Séverine Bozon, jardinière en chef du Prieuré Saint-Cosme. Participez à une initiation à la permaculture de 10h à 12h en compagnie de Séverine Bozon, jardinière en chef du Prieuré Saint-Cosme. Stevens Frémont

La Riche

dernière mise à jour : 2023-01-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, La Riche Autres Lieu La Riche Adresse Rue de Ronsard La Riche Indre-et-Loire Ville La Riche Departement Indre-et-Loire Lieu Ville La Riche

La Riche La Riche Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la riche /

Rendez-vous aux jardins 2023-06-04 was last modified: by Rendez-vous aux jardins La Riche 4 juin 2023 Indre-et-Loire La Riche Rue de Ronsard La Riche Indre-et-Loire

La Riche Indre-et-Loire