Rendez-vous aux jardins des poètes le samedi 4 juin.

Pour les scolaires, vendredi 3 juin visite de la 2e plateforme, avec découverte de l’aménagement spécial pour les insectes. Animations et visites commentées tout au long de la journée Entre libre plateau. Comme chaque année, l’association Le Jardin des Poètes vous invite à partager une après-midi poétique et vous donne Rendez-vous aux Jardins. +33 3 88 70 44 64 Rendez-vous aux jardins des poètes le samedi 4 juin.

Pour les scolaires, vendredi 3 juin visite de la 2e plateforme, avec découverte de l'aménagement spécial pour les insectes. Animations et visites commentées tout au long de la journée Entre libre plateau.

