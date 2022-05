Rendez-vous aux jardins La Neuville-sur-Essonne, 4 juin 2022, La Neuville-sur-Essonne.

Rendez-vous aux jardins La Neuville-sur-Essonne

2022-06-04 – 2022-06-05

La Neuville-sur-Essonne Loiret La Neuville-sur-Essonne

Le Théâtre des Minuits ouvre ses portes pour Rendez-vous aux Jardins sur trois jours.

Vendredi 03 juin : La journée est réservée aux scolaires de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Samedi 04 juin : Ouverture du jardin : de 10h à 12h et de 14h à 22h. Les visites guidées auront lieu à 11h, 16h et 18h.

Dimanche 05 juin : Ouverture du jardin : de 10h à 12h et de 14h à 17h. Les visites guidées auront lieu à 11h et 16h.

Rendez-vous aux jardins revient au Théâtre des Minuits.

communication@theatredesminuits.com +33 2 38 39 18 11 https://www.theatredesminuits.com/la-programmation/

Le Théâtre des Minuits ouvre ses portes pour Rendez-vous aux Jardins sur trois jours.

Vendredi 03 juin : La journée est réservée aux scolaires de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Samedi 04 juin : Ouverture du jardin : de 10h à 12h et de 14h à 22h. Les visites guidées auront lieu à 11h, 16h et 18h.

Dimanche 05 juin : Ouverture du jardin : de 10h à 12h et de 14h à 17h. Les visites guidées auront lieu à 11h et 16h.

Pixabay

La Neuville-sur-Essonne

dernière mise à jour : 2022-05-20 par