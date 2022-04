Rendez-vous aux jardins – La Maison-Musée Gauguin Clohars-Carnoët, 4 juin 2022, Clohars-Carnoët.

Reconstitution de l’auberge de Marie Henry, la “Buvette de la Plage”, haut lieu d’expérimentation artistique et de transmission.

Bruitages, voix, ambiances sonores et lumineuses. Guide de visite papier.

Gauguin découvre Le Pouldu dès 1886 et prend pension chez Marie Henry en 1889-1890. Au contact des paysages côtiers du Pouldu, il s’émancipe et ouvre la voie à l’art moderne.

La promenade pédestre “Le chemin des peintres” est ponctuée de reproductions commentées de tableaux de Gauguin, Sérusier, Filiger, Moret, Maufra.

Des visites flash (15 minutes) sont proposées tout l’après-midi.

