Rendez-vous aux Jardins La Ciotat, 3 juin 2022, La Ciotat.

Rendez-vous aux Jardins Bastide Marin 1943 Avenue Guillaume Dulac La Ciotat

2022-06-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-03 15:30:00 15:30:00 Bastide Marin 1943 Avenue Guillaume Dulac

La Ciotat 13600

S’adapter au changement climatique avec la permaculture urbaine.

Les Jardins historiques de la Bastide MARIN sont cultivés en permaculture, ils sont Refuge LPO et accueillent une grande diversité en faune et flore méditerranéennes. Un rucher et une ferme pédagogique complètent l’offre découverte de la biodiversité urbaine.

Les classes seront accueillis le 3 juin par la Ferme pédagogique, les élèves participeront à des ateliers pédagogiques préparés avec les enseignants. L’un d’eux sera offert par les Amis de la Bastide Marin sur le thème des Rendez-vous aux jardins 2022.

Pour cette 19e édition, le thème choisi est le suivant : Les jardins face au changement climatique.

Véritable éveil des sens au cœur du printemps, les Rendez-vous aux jardins invite à découvrir la richesse et la diversité du patrimoine vert.

bastide.marin13600@gmail.com +33 6 65 27 84 39 http://www.bastide-marin.eu/

