du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à La bambouseraie

visite libre avec parcours fléchés, ou guidée pour les groupes sur réservation présence d’artistes peintre, sculteur etc

5 euros – gratuit – 12 ans

jardin de 4 ha créé en 1984 où 1 étang et 12 mares attirent la faune du marais breton si proche. Au centre, une longère entourée de 110 variétés de bambous, arbres, et vivaces par milliers. La bambouseraie Beaumont 44580 Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz Fresnay-en-Retz Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T18:30:00

