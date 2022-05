Rendez-vous aux jardins Jardins du Muséum à Borderouge, 3 juin 2022, Toulouse.

Rendez-vous aux jardins 2022 —————————- ### Les jardins face au changement climatique Chaque année, le premier week-end de juin célèbre tous les jardins grâce à la manifestation nationale des Rendez-vous aux Jardins. En 2022, face à un changement climatique inéluctable, cette nouvelle édition des Rendez-vous aux Jardins souhaite replacer les parcs et jardins au cœur de cette problématique. Le Muséum de Toulouse vous propose à cette occasion un programme varié pour toute la famille : visites, ateliers, lectures, vous permettront d’échanger autour de ces questions et de découvrir le Muséum sous un autre angle. Au Jardin Botanique Henri Gaussen, on se projette vers le futur : quel climat à Toulouse en 2050 ? Quel impact sur le cycle de développement des plantes (phénologie) et leur survie ? Comment entretenir son jardin ? Quelles plantes choisir pour nos jardins du futur ? Aux Jardins du Muséum à Borderouge, les essences des arbres vous révéleront leurs secrets et le groupe de pop végétale Labotanique fera chanter les plantes, pour ressentir la nature et le vivant différemment, le temps d’un concert. _Entrée libre et gratuite au Jardin Botanique Henri Gaussen (accès direct par le Jardin des Plantes) et aux Jardins du Muséum._ ****** **JARDINS DU MUSÉUM À BORDEROUGE** ———————————- _**→ Accès libre et gratuit**_ Visites ——- ### Mini-visites des Potagers du Monde et du Sentier Oublié Samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 durée 30 min (les visites habituelles n’ont pas lieu pendant ces journées) : * 11h – Mini-visite du Sentier oublié * 12h – Mini-visite des Potagers du Monde * 14h – Mini-visite des Potagers du Monde * 14h – Mini-visite du Sentier oublié * 15h – Mini-visite des Potagers du Monde * 16h – Mini-visite des Potagers du Monde * 16h – Mini-visite du Sentier oublié * 17h – Mini-visite des Potagers du Monde Concert ——- ### Labotanique, « Expressions végétales » Dimanche 5 juin à 16h D’abord il y a l’amour pour les plantes, les membres du duo LABOTANIQUE sont agronomes. Ensuite il y a de la passion, pour la musique, les synthétiseurs et pour le rap. Il y a un lieu aussi, le jardin botanique de Nantes, c’est leur studio d’enregistrement, leur terrain d’expérimentation. Mais surtout, il y a cette volonté de faire chanter les plantes. Utopie ? Non, pop végétale ! Par PYPO Productions. Exposition photo —————- ### Une biodiversité cachée Samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h Ce parcours photographique, intégrant les œuvres de Cédric Pollet, nous plonge dans la diversité insoupçonnée des arbres avec leurs écorces aux 1001 couleurs. Que ce soit au niveau des racines, sur ou dans le tronc, en passant par les feuilles, l’arbre jouit d’un double statut : il est simultanément producteur et protecteur, tout à la fois un être vivant et l’hôte d’autres espèces de plantes, de mammifères, d’oiseaux, d’insectes, de reptiles et de champignons. ****** _Crédits photo : ©Ministère de la Culture_ ****** **//** [**Découvrir le programme au Jardin Botanique Henri Gaussen**](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Bfrom%5D=2022-06-04&oaq%5Bto%5D=2022-06-04&oaq%5Buid%5D=88394267)

Gratuit, sans inscription

Programmation aux jardins du Muséum à Borderouge

Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00