Jarzé Villages Maine-et-Loire Jarzé Villages La 19ème édition des Rendez-Vous aux Jardins est sur le thème “Les jardins face aux changements climatiques”. Visiteurs, enfants et adultes pourront découvrir de nombreux jardins français pour ce célèbre rendez-vous annuel. Le château de Jarzé a été édifié par Jean Bourré, ministre de Louis XI, vers 1485-1490. En 1792, il devient la propriété de Pierre Jean Deurbroucq, militaire au service de le Révolution, et est incendié l’année suivante.

Entre 1794 et 1809, Deurbroucq le fait restaurer dans le stylé néo-classique. Les jardins sont aménagés au début du XXe siècle, selon les plans de l'architecte paysagiste René-Edouard André. Admirez sa vue remarquable ! Visites libres et commentées samedi et dimanche après-midi. Parking à l'entrée. Rendez-vous au château de Jarzé pour découvrir son parc lors d'une visite commentée. +33 6 08 72 52 11

Entre 1794 et 1809, Deurbroucq le fait restaurer dans le stylé néo-classique. Les jardins sont aménagés au début du XXe siècle, selon les plans de l'architecte paysagiste René-Edouard André. Admirez sa vue remarquable ! Visites libres et commentées samedi et dimanche après-midi. Parking à l'entrée.

