Rendez-vous aux jardins Jardins de William Christie Thiré, vendredi 31 mai 2024.

Visite des jardins du Bâtiment. Classés Monument historiques et Jardin remarquable. L’illustre chef William Christie, s’est inspiré, entre autres, des jardins maniéristes et baroques. italiens et français.

Un parking gratuit est accessible depuis la route de Sainte-Hermine (suivre le fléchage à l’arrivée dans le village)

Sans réservation.

Attention paiement uniquement en espèces (ni chèque ni CB).

Il est interdit de fumer dans le jardin. Les animaux ne sont pas admis dans les jardins. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 10:30:00

fin : 2024-05-31 17:30:00

Jardin du Bâtiment

Thiré 85210 Vendée Pays de la Loire

