Rendez-vous aux Jardins : Jardins de l'Atelier d'Hélène La Neuville-aux-Bois

Rendez-vous aux Jardins : Jardins de l’Atelier d’Hélène La Neuville-aux-Bois, 3 juin 2022, La Neuville-aux-Bois. Rendez-vous aux Jardins : Jardins de l’Atelier d’Hélène Jardin de l’Atelier d’Hélène 14 Grande Rue La Neuville-aux-Bois

2022-06-03 – 2022-06-05 Jardin de l’Atelier d’Hélène 14 Grande Rue

La Neuville-aux-Bois Marne La Neuville-aux-Bois Visite accompagnée ou libre du jardin. Jardin d’une fermette à colombage, agrémenté d’un cours d’eau et d’un bassin. Les pergolas habillées de clématites et de rosiers vous invitent à flâner au sein des plantes vivaces jardindelatelier@gmail.com Jardin de l’Atelier d’Hélène 14 Grande Rue La Neuville-aux-Bois

