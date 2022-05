RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – JARDINS DE LA CLOSERIE A HUILLÉ Huillé-Lézigné, 4 juin 2022, Huillé-Lézigné.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – JARDINS DE LA CLOSERIE A HUILLÉ Huillé 188 chemin de la Ruaudière Huillé-Lézigné

2022-06-04 – 2022-06-05 Huillé 188 chemin de la Ruaudière

Huillé-Lézigné Maine-et-Loire

EUR 2 Le jardin de Monsieur & Madame Houdayer vous ouvre ses portes pour la deuxième année, avec une balade toute en douceur en plein coeur de la campagne et de la Vallée du Loir…

Les grilles de ce jardin fleuri et verdoyant s’ouvrent de nouveau cette année pour vous offrir un moment de détente. Roseraie mais aussi bambouseraie, potager, mare naturelle, prairies, plantes sauvages et sophistiquées se côtoient. Une gloriette vous fait de l’œil pour une petite pause ainsi que des bancs et salons de jardin, mais aussi des bassins avec des carpes koi majestueuses vous attendent et de vieux arbres ponctueront votre balade bucolique.

Le samedi, 2 poètes déambuleront dans le jardin et la soirée se terminera avec un peu de musique. Pas d’activité pour le dimanche, juste une visite intimiste vous est proposée.

Accès parking un peu plus haut, accès aux personnes a mobilité réduite sur une partie du jardin. Les chiens ne sont pas admis car il y a des animaux sur le site.

Balade bucolique dans un jardin intimiste et romantique aux différentes ambiances dans un cadre unique !

+33 6 48 76 87 35

