RENDEZ-VOUS AUX JARDINS : JARDIN SOUS LES CÔTES Apremont-la-Forêt Apremont-la-Forêt Catégories d’évènement: Apremont-la-Forêt

Meuse

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS : JARDIN SOUS LES CÔTES Apremont-la-Forêt, 4 juin 2022, Apremont-la-Forêt. RENDEZ-VOUS AUX JARDINS : JARDIN SOUS LES CÔTES Apremont-la-Forêt

2022-06-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-05 18:00:00 18:00:00

Apremont-la-Forêt Meuse Apremont-la-Forêt D’une surface de 45 ares aux accents romantiques, ce jardin associe massifs de vivaces aux contours souples, pergolas de roses anciennes, clématites et topiaires : un choix végétal qui témoigne d’une importante recherche botanique et poétique. Les sentiers entrecoupés de pontons rustiques, engazonnés ou pavés, invitent à une promenade reposante sous des arbres aux essences variées. Visite du Jardin Sous Les Côtes

La visite guidée et commentée ou libre vous présentera la vie du Jardin sous les Côtes de sa création en 1974 à nos jours. Vous découvrirez en compagnie des propriétaires créateurs passionnés, des massifs de vivaces, pergolas de roses anciennes associées aux clématites, des hydrangéas, des topiaires et des arbres remarquables, sans oublier le potager côtoyant l’indispensable poulailler. Vous profiterez d’une promenade dans un cadre verdoyant, propice à la rêverie. Exposition/Vente de patchwork

Découvrez les créations d’ Anne C : Patchworks et compagnie entièrement faits main en France.

Trouvez un cadeau unique, une décoration authentique qui égaillera votre intérieur !

(Tapis de table ou de jeu, panneau mural, tête de lit, sacs, pochettes …) +33 3 29 90 40 90 http://rendezvousauxjardins.fr/ Apremont-la-Forêt

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Apremont-la-Forêt, Meuse Autres Lieu Apremont-la-Forêt Adresse Ville Apremont-la-Forêt lieuville Apremont-la-Forêt Departement Meuse

Apremont-la-Forêt Apremont-la-Forêt Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/apremont-la-foret/

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS : JARDIN SOUS LES CÔTES Apremont-la-Forêt 2022-06-04 was last modified: by RENDEZ-VOUS AUX JARDINS : JARDIN SOUS LES CÔTES Apremont-la-Forêt Apremont-la-Forêt 4 juin 2022 Apremont-la-Forêt Meuse

Apremont-la-Forêt Meuse