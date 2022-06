Rendez-vous aux jardins – Jardin philosophe Bœrsch Bœrsch Catégories d’évènement: 67530

Bœrsch 67530 Bœrsch EUR Ouverture du jardin philosophe, jardin remarquable situé à 50 m au-delà de la Porte Haute, vers Klingenthal. Des airs de la Renaissance scanderont une promenade, plantes vivaces à emporter, conseils. Le parcours, orienté par des textes illustrés, vous initie à l’esprit du lieu, à la recherche de la vérité, de la sagesse et de la paix. Irène Schnabel vous proposera ses plants de plantes vivaces et aromatiques. +33 3 88 95 80 47 Ouverture du jardin philosophe, jardin remarquable situé à 50 m au-delà de la Porte Haute, vers Klingenthal. Des airs de la Renaissance scanderont une promenade, plantes vivaces à emporter, conseils. Bœrsch

