Rendez-vous aux Jardins « Jardin Médiéval de Cardaillac » » Cardaillac, 5 juin 2022, Cardaillac.

Rendez-vous aux Jardins « Jardin Médiéval de Cardaillac » » Cardaillac

2022-06-05 – 2022-06-05

Cardaillac 46100

Animations permanentes, de 10h00 à 18h00 :

– Visites commentées du jardin, par ceux qui l’entretiennent

– Consultation d’ouvrages sur les plantes que l’on retrouve dans le jardin et sur la vie et l’alimentation au Moyen-Age

– Exposition et démonstrations de vannerie

-Exposition et démonstration sur le thème des minéraux, initiation dégagement de fossiles, allumage du feu sans briquet, ni allumettes.

– Jeux d’autrefois, animés par la jeunesse de Cardaillac.

Animations ponctuelles :

Présentation de la symbolique du jardin médiéval, par Béatrice Quillerou

Contes et légendes du Moyen-Age, par Béatrice Quillerou

-Présentation de chants et instruments traditionnels occitans

toutes les connaissances et la passion des abeilles par Henri Castagné.

Agréable journée à tous

Situé au cœur du village, ce jardin municipal a été mis en place il y a 17 ans par une passionnée, Lucie Satiat, qui l’entretient depuis, aidée par une équipe de bénévoles.

Tout au long de la journée, vous pourrez vous y promener parmi des parterres de végétaux variés : plantes médicinales, potagères, tinctoriales, ou ornementales. Chaque espèce est identifiée par une petite pancarte explicative, et des visites commentées pourront satisfaire votre curiosité.

A proximité du Jardin Médiéval, Il sera possible de consulter des ouvrages consacrés aux plantes, à l‘alimentation et à la vie au Moyen- Age.!

+33 5 65 40 19 00

