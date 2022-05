RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – JARDIN LES BORDERIES Chenillé-Champteussé, 4 juin 2022, Chenillé-Champteussé.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – JARDIN LES BORDERIES Chenillé-Champteussé

2022-06-04 – 2022-06-04

Chenillé-Champteussé Maine-et-Loire Chenillé-Champteussé

EUR 5 5 En pleine nature, dans un ancien parc, enchaînement de perspectives en volume ouvrant sur le paysage, présentant de nombreuses variétés botaniques rares d’arbres et d’arbustes, bassins et espaces ornés de sculptures contemporaines en pierre et résine, ainsi qu’un ensemble constitué d’arbustes divers régulièrement modelés par une taille de fantaisie. Au détour de la promenade on tombe sur une palmeraie.

Conférence sur les modes de reproduction des plantes samedi en fin d’horaire de visite. Tarif 5€ par personne; gratuit pour les moins de 13 ans.

“Rendez-vous aux jardins” proposé au jardin les borderies à Chazé sur Argos les 4 et 5 juin 2022.

+33 6 61 61 97 49

Chenillé-Champteussé

