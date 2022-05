RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – JARDIN ET PARC DU CHATEAU DU HARDAS Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire EUR 4 4 Parc et jardin créés en 1992 autour du château : des parterres de buis taillés ravissent la vue vers un parc à l’anglaise planté d’une grande variété d’essences et une perspective champêtre sur l’étang, le bourg et le clocher de Louvaines. Dans la cour fermée, charmilles et topiaires font un décor dans l’esprit des jardins de la Renaissance.

