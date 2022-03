Rendez-vous aux jardins Jardin du Presbytère à Aubigny-la-Ronce, 3 juin 2022, Aubigny-la-Ronce.

Rendez-vous aux jardins

du vendredi 3 juin au lundi 6 juin à Jardin du Presbytère à Aubigny-la-Ronce

Petite cure de campagne située sur la D 33d entre Nolay et Epinac. Le jardin se décompose entre un côté cour avec un petit bassin envahi de nénuphars, fréquenté par des poissons rouges, des tritons, des salamandres, un herbularius planté de plantes aromatiques et médicinales et un côté jardin découpé en huit carrés regroupant hydrangeas, pivoines et rosiers accompagnés de nombreuses vivaces qui animent ce lieu de quiétude et de méditation Stationnement sur le parking de l’église. Pour la visite du jardin, les enfants doivent être accompagnés. Il s’agit de lieux privés que le propriétaire ouvre exceptionnellement au public. Merci de respecter ce lieu, pas de WC. Merci de votre compréhension et bonne visite.

Jardin ouvert au bénéfice de l’association Jardins & Santé Don d’entrée 5€

Visite guidée. Les visites sont commentées en continu sur les 4 jours, sachant que les visiteurs qui ne souhaitent pas être accompagnés sont les bienvenus.

Jardin du Presbytère à Aubigny-la-Ronce 27, grande rue – 21340 AUBIGNY-LA-RONCE Aubigny-la-Ronce Côte-d’Or



