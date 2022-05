Rendez-vous aux jardins – Jardin du Conservatoire botanique Brest, 4 mai 2022, Brest.

Rendez-vous aux jardins – Jardin du Conservatoire botanique Rampe du Stang-Alar Conservatoire Botanique National Brest Brest

2022-05-04 14:00:00 – 2022-06-05 Rampe du Stang-Alar Conservatoire Botanique National Brest

Brest Finistère

Embarquez au cœur de la plus grande concentration en France de plantes en danger de disparition ! Certaines de ces plantes ont d’ailleurs disparu et ne survivent que dans quelques jardins et conservatoires botaniques… Une mise en scène vous guide des forêts humides aux terres arides, de l’île Maurice à Hawaï, de la Guyane à Madagascar.

Informations pratiques :

Ouverture des serres de 14h à 17h (Tarif unique 4€).

Visites guidées du jardin à 14h30 et 16h.

Le Conservatoire Botanique de Brest vous propose également une visite inédite sur les plantes et le changement climatique (gratuite).

+33 2 98 02 46 00 http://www.cbnbrest.fr/

Embarquez au cœur de la plus grande concentration en France de plantes en danger de disparition ! Certaines de ces plantes ont d’ailleurs disparu et ne survivent que dans quelques jardins et conservatoires botaniques… Une mise en scène vous guide des forêts humides aux terres arides, de l’île Maurice à Hawaï, de la Guyane à Madagascar.

Informations pratiques :

Ouverture des serres de 14h à 17h (Tarif unique 4€).

Visites guidées du jardin à 14h30 et 16h.

Le Conservatoire Botanique de Brest vous propose également une visite inédite sur les plantes et le changement climatique (gratuite).

Rampe du Stang-Alar Conservatoire Botanique National Brest Brest

dernière mise à jour : 2022-04-14 par