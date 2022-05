Rendez-Vous aux Jardins “Jardin du Château de Larroque Toirac” Larroque-Toirac Larroque-Toirac Catégories d’évènement: Larroque-Toirac

Larroque-Toirac Lot Larroque-Toirac Visites guidées par les propriétaires sur le thème de la géologie, du sol, de la faune et la flore, l’usage de l’eau, l’adaptation des plantes au climat, la biodiversité, les matériaux utilisés, le mode de culture et de protection des récoltes au départ du portail d’entrée du château. le château sera ouvert tous les dimanches après-midi ou sur demande les autres jours et ensuit tous les jours à partir du 1er juillet. Jardin naturel privé d’1 ha en terrasses derrière le château et devant une falaise spectaculaire munie d’une douzaine de grottes à l’occupation néolithique. L’exposition privilégiée du site explique la présence ancienne de nombreux arbres et plantes exotiques (palmiers, agaves, opuntias, plaqueminiers, actinidias, albizias, araucarias, lagestroemias, pistachiers, néfliers du Japon). Fruitiers traditionnels et potager. Labyrinthe en terrasses parfumées de chèvrefeuille reprenant les chemins du Moyen Âge. Lierre géant multicentenaire, puits, potager. Nombreuses espèces animales. Ouvert tous les jours, de juillet à fin septembre et de mai à octobre pour les groupes sur demande. chateau.toirac@free.fr +33 6 60 08 80 10 Visites guidées par les propriétaires sur le thème de la géologie, du sol, de la faune et la flore, l’usage de l’eau, l’adaptation des plantes au climat, la biodiversité, les matériaux utilisés, le mode de culture et de protection des récoltes au départ du portail d’entrée du château. le château sera ouvert tous les dimanches après-midi ou sur demande les autres jours et ensuit tous les jours à partir du 1er juillet. château larroque toirac

