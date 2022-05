RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – JARDIN DU CHATEAU DE LA FAUCILLE Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire EUR 2 3 Site remarquable de la Vallée de l’Oudon. Jardin en trois terrasses jusqu’à la rivière, bassin d’ornement et fontaine, orangerie, douves en cours de restauration. Dans le site classé de la Vallée de l’Oudon, trois terrasses occupées par un potager et des parterres ornés de vieux buis, descendent du Château jusqu’à la rivière. Visites commentées : 3€ par personne, 2€ par personne pour le tarif famille, gratuit pour les moins de 18 ans. “Rendez-vous aux jardins” proposé par le chateau de la Faucille à L’Hôtellerie de Flée, les 4 et 5 juin 2022. +33 2 41 61 60 31 Site remarquable de la Vallée de l’Oudon. Jardin en trois terrasses jusqu’à la rivière, bassin d’ornement et fontaine, orangerie, douves en cours de restauration. Dans le site classé de la Vallée de l’Oudon, trois terrasses occupées par un potager et des parterres ornés de vieux buis, descendent du Château jusqu’à la rivière. Visites commentées : 3€ par personne, 2€ par personne pour le tarif famille, gratuit pour les moins de 18 ans. Segré-en-Anjou Bleu

