Belforêt-en-Perche Orne Le thème ” les jardins faces aux changements climatiques ” Visite libre le vendredi de 13h30 à 18h30.

Visite libre le samedi et dimanche de 10h à 18h30 Possibilité de pique nique sur demande préalable leboisdupuits@gmail.com +33 6 07 64 18 82 http://www.jardin-botanique-du-bois-du-puits.fr/ Le thème ” les jardins faces aux changements climatiques ” Visite libre le vendredi de 13h30 à 18h30.

