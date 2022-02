Rendez-vous aux jardins : Jardin d’Horticulture Pierre Schneiter Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Visites guidées du Jardin d’Horticulture Pierre Schneiter par les jardiniers de la Ville de Reims. 3 visites d’1 heure le samedi à 14h30 ; 15h30 et 16h30

5 visites d’1 heure le dimanche le matin à 10h et 11h et l’après-midi à 14h30, 15h30 et 16h30 Reims

