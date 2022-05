Rendez-vous aux jardins : jardin des plaisirs Mussig, 3 juin 2022, Mussig.

Rendez-vous aux jardins : jardin des plaisirs Mussig

2022-06-03 – 2022-06-03

Mussig Bas-Rhin Mussig

Thème national : “Les jardins face au changement climatique”.

C’est une petit jardin créé progressivement (démarrage en 2010), constitué en majeure partie d’un jardin d’agrément et d’une petite partie en potager. En décoration de la maison et des abords, il est fait recours aux fleurs annuelles (géraniums entre autres), et aux plantes vivaces pour la partie agrément. En général, nous essayons d’utiliser et d’optimiser l’espace vertical pour favoriser les plantes grimpantes.

Visite libre du jardin des Plaisirs

+33 6 72 41 95 85

Thème national : “Les jardins face au changement climatique”.

C’est une petit jardin créé progressivement (démarrage en 2010), constitué en majeure partie d’un jardin d’agrément et d’une petite partie en potager. En décoration de la maison et des abords, il est fait recours aux fleurs annuelles (géraniums entre autres), et aux plantes vivaces pour la partie agrément. En général, nous essayons d’utiliser et d’optimiser l’espace vertical pour favoriser les plantes grimpantes.

Mussig

dernière mise à jour : 2022-05-02 par