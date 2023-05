Rendez-vous aux jardins | jardin de sculptures musée Rodin, 3 juin 2023, Paris.

Le dimanche 04 juin 2023

de 10h00 à 18h00

Le samedi 03 juin 2023

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit sous condition

Activités gratuites, soumises au droit d’entrée au musée.

Nous vous conseillons de réserver votre billet d’entrée au musée en ligne avant votre visite.

Attention, certaines activités sont sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Ateliers de Land Art, dessin en plein air… laissez-vous inspirer par la nature et les sculptures, dans le cadre bucolique du jardin de sculptures.

Samedi 3 juin 2023

Points atelier dessin : « Un herbier au musée Rodin »

Grâce aux conseils d’une artiste, prenez une feuille et

installez-vous au milieu des œuvres de Rodin pour croquer l’une des

nombreuses espèces végétales présentes dans le jardin.

10h30 à 12h. Sans réservation. Tout public (A partir de 6 ans). Matériel fourni.

Atelier de Land Art

Les familles sont invitées à explorer le jardin, comme Rodin, à la

recherche d’inspiration et de matériaux, pour créer une œuvre de Land

Art. A travers cet atelier, enfants et parents peuvent être attentifs au

dialogue harmonieux entre la nature et l’œuvre de l’artiste.

15h à 16h30. Pour les enfants de 6 à 12 ans (accompagné d’un

adulte) Atelier gratuit, réservation obligatoire à l’adresse

culturel@musee-rodin.fr (réservation possible pour un enfant et un

adulte)

Dimanche 4 juin 2023

Visites flash du jardin

Accompagnés par une médiatrice, partez à la découverte du jardin du

musée Rodin. Suivez les changements de propriétaires depuis le XVIIIe

siècle jusqu’à nos jours, et marchez dans les pas d’Auguste Rodin qui

aimait tant s’y promener.

De 10h30 à 12h (départs à 10h30, 11h et 11h30 dans la cour du musée) Sans réservation (dans la limite des places disponibles).

musée Rodin 77, rue de Varenne 75007 Paris

agence photographique du musée Rodin, J. Manoukian