Rendez-vous aux Jardins – Jardin de Riparfonds Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Rendez-vous aux Jardins – Jardin de Riparfonds Bressuire, 3 juin 2022, Bressuire. Rendez-vous aux Jardins – Jardin de Riparfonds Bressuire

2022-06-03 – 2022-06-04

Bressuire Deux-Sèvres Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, le Jardin de Riparfonds vous propose une visite libre avec documents fournis ou guidée avec les propriétaires. nSamedi à 11h : accueil du Cerf courant œuvre de l’artiste Christian Talon. nCe jardin a été créé sur l’ancienne basse-cour du logis de Riparfonds (XVIe siècle) et a été conçu comme un jardin de la Renaissance avec fontaine, appuis encadrant les parterres de vivaces, buis taillés et œuvres d’artistes contemporains. Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, le Jardin de Riparfonds vous propose une visite libre avec documents fournis ou guidée avec les propriétaires. nSamedi à 11h : accueil du Cerf courant œuvre de l’artiste Christian Talon. nCe jardin a été créé sur l’ancienne basse-cour du logis de Riparfonds (XVIe siècle) et a été conçu comme un jardin de la Renaissance avec fontaine, appuis encadrant les parterres de vivaces, buis taillés et œuvres d’artistes contemporains. +33 6 70 58 38 98 Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, le Jardin de Riparfonds vous propose une visite libre avec documents fournis ou guidée avec les propriétaires. nSamedi à 11h : accueil du Cerf courant œuvre de l’artiste Christian Talon. nCe jardin a été créé sur l’ancienne basse-cour du logis de Riparfonds (XVIe siècle) et a été conçu comme un jardin de la Renaissance avec fontaine, appuis encadrant les parterres de vivaces, buis taillés et œuvres d’artistes contemporains. Le Comité des Parcs et Jardins de France

Bressuire

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Autres Lieu Bressuire Adresse Ville Bressuire lieuville Bressuire Departement Deux-Sèvres

Bressuire Bressuire Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bressuire/

Rendez-vous aux Jardins – Jardin de Riparfonds Bressuire 2022-06-03 was last modified: by Rendez-vous aux Jardins – Jardin de Riparfonds Bressuire Bressuire 3 juin 2022 Bressuire Deux-Sèvres

Bressuire Deux-Sèvres