rendez-vous aux jardins, Jardin de l’Oraisière Jardin de l’Oraisière, 4 juin 2022, Ligron.

rendez-vous aux jardins, Jardin de l’Oraisière

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de l’Oraisière

L’imagination créatrice des propriétaires a transformé ce lieu d’un hectare, autrefois voué à l’industrie, en un jardin aux paysages réinventés se caractérisant par son potager bordé de buis, ses fontaines et bassins, les sculptures d’aluminium de la propriétaire, et un jardin zen de 300 m2. La visite se poursuit avec la découverte d’une partie bocagère comprenant de nombreuses essences d’arbres. Une exposition de Bijoux, Peintures et Céramiques sera également présentée aux visiteurs. Le samedi 4 juin à 17h30 Lectures et Musique : participation de l’atelier de musique de chambre du Conservatoire de Sablé/Sarthe, sous la direction de Marie Weisser, voloniste ; trios et quatuors, du pré-baroque jusqu’à aujourd’hui.

3 € par adulte

visite d’un jardin entièrement crée par ses propriétaires. Animations et expositions.

Jardin de l’Oraisière 28 rue François Tricard 72270 Ligron Ligron Le Perron Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T18:00:00