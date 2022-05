RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – JARDIN DE LA GRILLE Durtal Durtal Catégories d’évènement: Durtal

Maine-et-Loire

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – JARDIN DE LA GRILLE Durtal, 4 juin 2022, Durtal. RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – JARDIN DE LA GRILLE Durtal

2022-06-04 – 2022-06-05

Durtal Maine-et-Loire Durtal EUR 2 Jardin ornemental écologique sans arrosage. nJardin à l’anglaise agrémenté de vivaces, arbres et arbustes adaptés au sol sec. Vente de végétaux sélectionnés par le jardinier. Visite libre ou guidée samedi & dimanche entre 10h et 18h. Vente de végétaux sélectionnés par le jardinier. 2 € l’entrée pour les + de 18 ans Venez découvrir ce jardin écologique unique et sans arrosage ! +33 6 15 23 84 72 Jardin ornemental écologique sans arrosage. nJardin à l’anglaise agrémenté de vivaces, arbres et arbustes adaptés au sol sec. Vente de végétaux sélectionnés par le jardinier. Visite libre ou guidée samedi & dimanche entre 10h et 18h. Vente de végétaux sélectionnés par le jardinier. 2 € l’entrée pour les + de 18 ans Durtal

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Durtal, Maine-et-Loire Autres Lieu Durtal Adresse Ville Durtal lieuville Durtal Departement Maine-et-Loire

Durtal Durtal Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/durtal/

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – JARDIN DE LA GRILLE Durtal 2022-06-04 was last modified: by RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – JARDIN DE LA GRILLE Durtal Durtal 4 juin 2022 Durtal maine-et-loire

Durtal Maine-et-Loire