Rendez-vous aux jardins – Jardin de Ker Louis Plévenon, 3 juin 2022

Jardin de Ker Louis 4 Lieu-dit Malavenir Plévenon

2022-06-03 – 2022-06-05

Plévenon Côtes d’Armor

“« Le jardin comme art de vivre dans la nature », c’est ce qui caractérise le mieux cet espace de 20 000 m2, aménagé en 1980. Le parti pris d’exploiter au mieux la pente du terrain, avec une vue optimisée depuis la maison, mais qui ne se dévoile qu’au fil de la promenade est très intéressant. Chaque courbe fait découvrir une nouvelle perspective qui tient le promeneur en haleine. Le jardin se fond dans l’environnement en complète harmonie. Si les limites du jardin sont plutôt arborées, les visiteurs découvrent aussi de nombreux rosiers et plantes acidophiles, parterres de vivaces aux nuances pastel structurés avec les teintes chaudes au centre : un régal.”

Ce jardin comporte de nombreuses mises en scène avec de longues perspectives qui suscitent l’envie d’aller plus en avant dans la découverte. Le cheminement s’effectue sur une pelouse traitée à l’anglaise. Elle serpente parmi les massifs d’arbres, arbustes et vivaces. Les tons pastels sont privilégiés et les couleurs des plates bandes orchestrées selon la théorie de Gertrude Jekyll (regardée avec un certain recul, la « mixed-border » toute entière apparaît comme un tableau, les couleurs froides des extrémités rehaussent l’éclat chaud du centre). Ce jardin comporte notamment un jardin zen et un plan d’eau, pièce maîtresse de la visite. Les passionnés peuvent découvrir environ 300 rhodos, 250 camellias, une centaine de rosiers, hortensias, 60 magnolias, plusieurs dizaines d’araliacées, des arbres aux écorces décoratives – acer peau de serpent, prunus serrula, prunus maackii, acer griseum, betulas – … des arbres du Chili… de nombreuses variétés d’érables dont une centaine du Japon, chênes et fresnes.

Vendredi 3 juin : 14h à 18h

Samedi 4 et dimanche 5 juin : 10h à 19h

louis.tranchant@wanadoo.fr +33 2 96 41 43 20 https://sites.google.com/site/lesjardinsdekerlouis

