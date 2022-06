Rendez-vous aux Jardins jardin de Carayol à Fourmagnac. Fourmagnac Fourmagnac Catégories d’évènement: 46100

2022-06-04 14:00:00 – 2022-06-04 19:00:00

2022-06-04 14:00:00 – 2022-06-04 19:00:00

Fourmagnac 46100 Un parking sera disponible à droite, 200 m au-dessous des jardins Ouverture de Jardin à fourmagnac dans le cadre de « Tous au jardin » mais surtout pour l’ association caritative « Open Gardens / Jardins ouverts » qui oeuvre, entre autres pour les enfants atteints de cancer, en phase de rémission.

Des panneaux indicatifs seront placés aux alentours pour guider les visiteurs

Jardin plein sud de 1600m2 en légère pente. Nombreux arbustes de printemps. Belle collection d’iris et d’hémérocalles. Nombreuses vivaces de printemps et d’été. +33 6 42 74 23 58 Un parking sera disponible à droite, 200 m au-dessous des jardins @Christian Chauvet

