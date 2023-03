Rendez-vous aux jardins – Herbarius Le haut du Val Lamballe-Armor Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-06-02 – 2023-06-04

Le haut du Val Herbarius

Lamballe-Armor

Côtes dArmor Les jardins d’Herbarius ouvrent leurs portes dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins » De 10h à 18h. Les visites guidées à 15h :

Vendredi 02 : « Les légumes à travers les âges »

Samedi 03 : « Le jardin potager en permaculture – Résilience par rapport aux épisodes de canicule »

Dimanche 04 : « Le jardin médiéval » +33 6 03 43 25 28 http://www.herbarius.net/ Le haut du Val Herbarius Lamballe-Armor

