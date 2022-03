Rendez-vous aux jardins Hautefort Hautefort Catégories d’évènement: Dordogne

Rendez-vous aux jardins Hautefort, 3-5 juin 2022

Démonstration de taille de buis avec les jardiniers, visite des jardins avec le chef jardinier du château, ateliers bouturage pour les enfants. Séances à 11h et 15h.

