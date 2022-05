Rendez-vous aux jardins Gouarec, 3 juin 2022, Gouarec.

Rendez-vous aux jardins Un Jardin en Ville 16 rue au lin Gouarec

2022-06-03 – 2022-06-05 Un Jardin en Ville 16 rue au lin

Gouarec Côtes d’Armor Gouarec

Les 3/4/5 juin. nThème 2022 : Les jardins face au changement climatique A l’occasion de ce rendez-vous culturel national, 118 parcs et jardins ouvrent leurs portes en Bretagne, dont : – GOUAREC. Un Jardin en Ville. nDu 3 au 5 juin, de 14h à 18h. Payant. – MAEL CARHAIX. Les jardins de Kervézennec. Jardins d’eau. nDu 3 au 5 juin. De 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit. – PLOUGONVER. La Vallée des Bambous. nDu 3 au 5 juin. Visites à 10h et 14h. Payant. – MELLIONNEC. Jardins du château de Trégarantec. nOuvert le dimanche 5 juin, 14h-18h. Gratuit.

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

Un Jardin en Ville 16 rue au lin Gouarec

