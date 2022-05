RENDEZ-VOUS AUX JARDINS : GARDIN PARTIE – MEDIATHEQUE DU SANDETTIE, 4 juin 2022, .

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS : GARDIN PARTIE – MEDIATHEQUE DU SANDETTIE

2022-06-04 – 2022-06-04

Au programme dans le jardin de la médiathèque : animations, jeux, goûter… dans une ambiance champêtre ! En collaboration avec le Centre Socio-culturel Le Nautilus, la Maison du projet et l’association Education Loisirs Promotion. Avec le soutien des Cités Educatives. Public familial, entrée libre et gratuite. En cas de pluie les animations auront lieu dans la médiathèque. Samedi 4 juin de 14h à 18h nPublic familial. Entrée libre et gratuite

Au programme dans le jardin de la médiathèque : animations, jeux, goûter… dans une ambiance champêtre ! En collaboration avec le Centre Socio-culturel Le Nautilus, la Maison du projet et l’association Education Loisirs Promotion. Avec le soutien des Cités Educatives. Public familial, entrée libre et gratuite. En cas de pluie les animations auront lieu dans la médiathèque. Samedi 4 juin de 14h à 18h nPublic familial. Entrée libre et gratuite

dernière mise à jour : 2022-05-13 par