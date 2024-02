Rendez-Vous aux Jardins Le Clos de Chanchore Fresne-Cauverville, samedi 1 juin 2024.

Rendez-Vous aux Jardins Le Clos de Chanchore Fresne-Cauverville Eure

Samedi

A l’occasion des RVJ, outre la traditionnelle visite guidée de 15h visite guidée supplémentaire à 10h30.

Laurent et Marie-Catherine Lemoine vous invitent a 10h30 ou 15h, à une visite guidée d’environ 2 h, dans leur jardin et leur arboretum d’ 1,6 ha.

Arbres originaux, cornus, érables japonais et de nombreuses vivaces retiendront toute votre attention.

Mais surtout en ces jours leur superbe collection de roses anciennes et modernes. Dans la « Roseraie des Obtenteurs », vous pourrez decouvrir que les créateurs de roses ont souvent honoré Musique et musiciens en leur dédiant certaines de leurs créations !

Pas de visites libres.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:30:00

fin : 2024-06-02 15:00:00

Le Clos de Chanchore 28 l’église

Fresne-Cauverville 27260 Eure Normandie leclosdechanchore@gmail.com

L’événement Rendez-Vous aux Jardins Fresne-Cauverville a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge