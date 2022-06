Rendez-vous aux jardins – Fort la Latte – Domaine de La Roche Goyon Plévenon Plévenon Catégories d’évènement: 22240

Plévenon

Rendez-vous aux jardins – Fort la Latte – Domaine de La Roche Goyon Plévenon, 3 juin 2022, Plévenon. Rendez-vous aux jardins – Fort la Latte – Domaine de La Roche Goyon Rue de la Latte Fort la Latte Plévenon

2022-06-03 10:30:00 – 2022-06-05 18:00:00 Rue de la Latte Fort la Latte

Plévenon 22240 Château fort transformé en fort de défense côtière agrémenté d’un jardin de plantes médicinales, aromatiques, tinctoriales. Potager. Un petit jardin médiéval agrémente la visite libre du château. Payant. +33 2 96 41 57 11 Château fort transformé en fort de défense côtière agrémenté d’un jardin de plantes médicinales, aromatiques, tinctoriales. Potager. Un petit jardin médiéval agrémente la visite libre du château. Payant. Rue de la Latte Fort la Latte Plévenon

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 22240, Plévenon Autres Lieu Plévenon Adresse Rue de la Latte Fort la Latte Ville Plévenon lieuville Rue de la Latte Fort la Latte Plévenon Departement 22240

Plévenon Plévenon 22240 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plevenon/

Rendez-vous aux jardins – Fort la Latte – Domaine de La Roche Goyon Plévenon 2022-06-03 was last modified: by Rendez-vous aux jardins – Fort la Latte – Domaine de La Roche Goyon Plévenon Plévenon 3 juin 2022 22240 Plévenon

Plévenon 22240