Rendez-vous aux Jardins Fondation Camargo, 3 juin 2022, Cassis.

Rendez-vous aux Jardins

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à Fondation Camargo

La Fondation Camargo, au coeur de Cassis et aux abords du Parc national des Calanques préserve et fait évoluer ses jardins méditerranéens pour les adapter aux changements climatiques, tout en incluant dans ce processus les artistes et chercheurs en résidence. Dès 2017, la fondation, soucieuse d’inscrire le jardin dans une démarche respectueuse de l’environnement, économe en eau, valorisant la biodiversité mais aussi le bien-être des résidents, a fait appel au jardinier de grande renommée Gilles Clément, aux paysagistes Coloco et à la botaniste Véronique Mure pour l’accompagner dans cette démarche tout en gardant l’esprit de Jerome Hill et en favorisant la rencontre entre les résidents actuels. La Fondation Camargo est située à Cassis sur les bords de la Méditerranée. A proximité de l’entrée du Port de Cassis, elle fait face au Cap Canaille, une des plus hautes falaises maritimes d’Europe dont la roche composée de calcaires détritiques tire au rouge. Au sud, s’étend à perte de vue, la mer Méditerranée. Cassis est au cœur du Parc national des Calanques créé en 2012. Seul parc national périurbain d’Europe, il est confronté à de nombreux enjeux portant sur la protection de la biodiversité et des paysages qui le composent, tels que l’évolution des milieux marins et terrestres, le tourisme, l’industrie passée et présente, les pollutions, les pressions urbaines à ses franges, les migrations et le brassage planétaire.

Entrée libre et gratuite – Inscription vivement conseillée.

Découvrez les jardins de la Fondation Camargo, aux abords du Parc national des Calanques et surplombant la mer Méditerranée, et laissez vous guider dans sa végétation méditerranéenne préservée.

Fondation Camargo 1 avenue Maurice Jermini 13260 Cassis Cassis Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00