Rendez-vous aux jardins Flers, 5 juin 2022, Flers.

Rendez-vous aux jardins Flers

2022-06-05 15:00:00 – 2022-06-05

Flers Orne

Rendez-vous aux jardins. Dans le parc du château de Flers, sur la grande pelouse :

Spectacle perché dans un arbre : « Les Amuseurs des arbres » par le Théâtre des 7 Lieues. 15h – accès libre et gratuit – à partir de 5 ans – durée 45 min.

Approchez discrètement d’un arbre.

Regardez dans les hautes branches.

Vous les verrez peut-être chuchoter et fredonner au creux de l’écorce.

Billy et Maz sont amuseurs d’arbres.

Ils sillonnent le monde entier pour raconter et chanter des histoires d’arbres…

Mais juste aux arbres.

Il faut dire qu’ils ont un peu peur des humains.

Si vous êtes gentils et souriants, vous pourrez peut-être faire leur connaissance…

Initiation à la grimpe d’arbre. 16h/18h – accès libre et gratuit. Découverte de la

tyrolienne participative avec « Escapades Branchées », le globe-trotteur des cimes.

Rendez-vous aux jardins. Dans le parc du château de Flers, sur la grande pelouse :

Spectacle perché dans un arbre : « Les Amuseurs des arbres » par le Théâtre des 7 Lieues. 15h – accès libre et gratuit – à partir de 5 ans – durée 45 min.

Approchez…

https://montagnesdenormandie.fr/

Rendez-vous aux jardins. Dans le parc du château de Flers, sur la grande pelouse :

Spectacle perché dans un arbre : « Les Amuseurs des arbres » par le Théâtre des 7 Lieues. 15h – accès libre et gratuit – à partir de 5 ans – durée 45 min.

Approchez discrètement d’un arbre.

Regardez dans les hautes branches.

Vous les verrez peut-être chuchoter et fredonner au creux de l’écorce.

Billy et Maz sont amuseurs d’arbres.

Ils sillonnent le monde entier pour raconter et chanter des histoires d’arbres…

Mais juste aux arbres.

Il faut dire qu’ils ont un peu peur des humains.

Si vous êtes gentils et souriants, vous pourrez peut-être faire leur connaissance…

Initiation à la grimpe d’arbre. 16h/18h – accès libre et gratuit. Découverte de la

tyrolienne participative avec « Escapades Branchées », le globe-trotteur des cimes.

Flers

dernière mise à jour : 2022-04-28 par