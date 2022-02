Rendez-vous aux jardins – Eyrignac et ses Jardins Salignac-Eyvigues, 4 juin 2022, Salignac-Eyvigues.

Rendez-vous aux jardins – Eyrignac et ses Jardins Salignac-Eyvigues

2022-06-04 – 2022-06-04

Salignac-Eyvigues Dordogne Salignac-Eyvigues

Œuvre humaine et végétale, le jardin requiert la plus grande vigilance et le plus grand soin pour que sa beauté soit préservée malgré les bouleversements induits par le changement climatique. Et un jardin historique comme Eyrignac & ses Jardins n’échappe pas à cette contrainte, bien au contraire, le défi à relever est d’autant plus grand. Le jardinier doit donc sans cesse s’adapter pour que le jardin surmonte les nouvelles problématiques environnementales.

A travers des rencontres avec les jardiniers pendant les Rendez-vous aux Jardins, les visiteurs pourront s’informer sur les bonnes pratiques à adopter pour réussir l’entretien de leurs jardins dans le

respect de la nature.

+33 5 53 28 99 71

Eyrignac et ses Jardins

Salignac-Eyvigues

