Rendez vous aux jardins Le jardin des plantes à couleurs Le bourg derrière l'église Essertines-en-Donzy

2022-06-04

2022-06-04 – 2022-06-04 Le jardin des plantes à couleurs Le bourg derrière l’église

Venez visiter ce jardin tinctorial créé il y a 19 ans par une passionnée de couleur végétale. Une démonstration de teinture végétale avec une plante cueillie du jardin. Une exposition 15 artistes « Le jardin forêt et ses animaux ».

val.metras@orange.fr +33 4 77 28 68 20 http://www.jardindesplantesacouleurs.com/

