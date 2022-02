Rendez-vous aux jardins Espace Fontaine Arnouville Catégorie d’évènement: Arnouville

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Espace Fontaine

Rendez-vous aux jardins : Événement national initié par le Ministère de la culture, les rendez-vous aux jardins auront pour thème en 2022 « les jardins face aux changements climatiques » Pour l’occasion, la Ville d’Arnouville vous proposera de découvrir de nombreuses variétés de végétaux dans son jardin éphémère, ainsi qu’un Troc de plantes et de graines et des ateliers autour de la nature et du jardin.

entrée libre

Événement national initié par le Ministère de la culture, les rendez-vous aux jardins auront pour thème en 2022 « les jardins face aux changements climatiques » Espace Fontaine 1 rue Boishue Arnouville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T18:00:00

