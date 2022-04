Rendez-vous aux Jardins ! Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy Côtes d’Armor Au rythme de chacun venez découvrir ou passer un bon moment dans les jardins de Bienassis : jardin à la française, potager mais aussi ensemble du parc forestier totalement reconstitué à l’issu de la tempête de 1987. Découverte des espaces verts du château et de la promenade du long des douves. Dimanche 5 juin, le jardinier vous proposera une discussion sur l’impact du changement climatique sur le jardin et l’adaptation de celui-ci face à ces changements environnementaux. +33 2 96 72 22 03 http://chateau-bienassis.com/ Au rythme de chacun venez découvrir ou passer un bon moment dans les jardins de Bienassis : jardin à la française, potager mais aussi ensemble du parc forestier totalement reconstitué à l’issu de la tempête de 1987. Découverte des espaces verts du château et de la promenade du long des douves. Dimanche 5 juin, le jardinier vous proposera une discussion sur l’impact du changement climatique sur le jardin et l’adaptation de celui-ci face à ces changements environnementaux. Erquy

